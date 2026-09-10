Экс-игрок «Челси» Зиеш перешел в «Ботафого»

Вингер Хаким Зиеш продолжит карьеру в «Ботафого».Вингер Хаким Зиеш продолжит карьеру в «Ботафого». Стороны заключили трудовое соглашение до конца 2028 года, сообщает пресс-служба бразильского клуба.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Аршавин поддержал...
- ВЯ Галицкий объяснил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым