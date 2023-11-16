ЗРК NASAMS II - «варяжский гость» ВСУ

Пентагон использует Украину как полигон для испытания сетецентрической системы ПВО в боевых условиях У Зеленского новое Wunderwaffe? Несколько дней назад украинский президент оповестил нацию об очередной партии вооружений, переданных в распоряжение Незалежной западными партнёрами.
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