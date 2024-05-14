Кстати, друзья, вот в Израиле некто Чубайс, чьи должности в прошлом не имеет смысла перечислять, участвует в открытии института по изучению России.
Чубайс и загадочная русская душа
Комментарии
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vagas Karlito
Это тенденция! На Западе хотят разработать более детальный план по принципу того который приписывают Алену Далласу! Значит особое внимание будет уделено воздействию на нашу элиту образование культуру! А в этой области у нас пока тишь и благодать все думают что там всё путем!))В целом на молодежь!0 Вопрос интересный тем более в свете последних выдвижений тех кто мягко говоря уже не способен ничего нового предложить!))
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3 час.
МБ
Марина Биченова
Сдохни тварь! России ты на фиг не нужен, тут своих прохиндеев тобой вскормленных полно.
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10 мин.
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