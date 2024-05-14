Чубайс и загадочная русская душа

vagas Karlito

Это тенденция! На Западе хотят разработать более детальный план по принципу того который приписывают Алену Далласу! Значит особое внимание будет уделено воздействию на нашу элиту образование культуру! А в этой области у нас пока тишь и благодать все думают что там всё путем!))В целом на молодежь!0 Вопрос интересный тем более в свете последних выдвижений тех кто мягко говоря уже не способен ничего нового предложить!))