В Зимбабве появились первые два пациента с оспой обезьян

В Зимбабве зарегистрированы первые два случая оспы обезьян. Эта информация появилась в официальном заявлении Министерства здравоохранения, опубликованном на странице президента Эммерсона Мнангагвы в соцсети X.
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