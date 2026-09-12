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Медвежий угол

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Проповедник из ММА Зелимхан вещал о чистой жизни, пока его не вытащили пьяным из машины

Проповедник из ММА Зелимхан вещал о чистой жизни, пока его не вытащили пьяным из машины

"Я хочу быть примером для молодёжи"— сказал Зелимхан и сел за руль пьяным. Во второй раз Ночью 8 сентября полицейские в Москве остановили автомобиль Hongqi H5.

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Новый комментарий от пользователя
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мирас Закироув

ИСЛАМ- не причем, просто многие БАНДЮГИ  маскируются под ВЕРУ, на самом деле ВСЕ-  БАНДЮГАНЫ : прикрываются  верой, ЯКОБЫ  :"Исламу ,Христианству, Иудаизму, Буддизму и др. достойным религиям (один Израиль ,  ЯКОБЫ "верующая страна,", по сути самая БАНДИТСКАЯ, по попустительству самой  " Благородной "мирной" стране США, по сути являющейся рассадником  -НАЦИЗМА ( НЕНАВИСТЬ ),  пора называть все своими словами- ФАШИСТСКОЙ!"