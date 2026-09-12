Проповедник из ММА Зелимхан вещал о чистой жизни, пока его не вытащили пьяным из машины

"Я хочу быть примером для молодёжи"— сказал Зелимхан и сел за руль пьяным. Во второй раз Ночью 8 сентября полицейские в Москве остановили автомобиль Hongqi H5.
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ИСЛАМ- не причем, просто многие БАНДЮГИ маскируются под ВЕРУ, на самом деле ВСЕ- БАНДЮГАНЫ : прикрываются верой, ЯКОБЫ :"Исламу ,Христианству, Иудаизму, Буддизму и др. достойным религиям (один Израиль , ЯКОБЫ "верующая страна,", по сути самая БАНДИТСКАЯ, по попустительству самой " Благородной "мирной" стране США, по сути являющейся рассадником -НАЦИЗМА ( НЕНАВИСТЬ ), пора называть все своими словами- ФАШИСТСКОЙ!"
Ислам во всей красе.