Баров и рюмочных в России стало намного больше

К октябрю 2024 года в России количество баров, пабов и рюмочных выросло на 23% по сравнению с таким же периодом 2023-го, достигнув 9,2 тысячи заведенийК октябрю 2024 года в России количество баров, пабов и рюмочных выросло на 23% по сравнению с таким же периодом 2023-го, достигнув 9,2 тысячи заведений.