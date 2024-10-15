НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

Баров и рюмочных в России стало намного больше

Баров и рюмочных в России стало намного больше

К октябрю 2024 года в России количество баров, пабов и рюмочных выросло на 23% по сравнению с таким же периодом 2023-го, достигнув 9,2 тысячи заведенийК октябрю 2024 года в России количество баров, пабов и рюмочных выросло на 23% по сравнению с таким же периодом 2023-го, достигнув 9,2 тысячи заведений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх