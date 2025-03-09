Украинская армия отступила к Малой Локне Курской области и оказалась практически в огневом мешке.Командир 22-го мотострелкового полка с позывным Апостол заявил, что вооружённые России перекрыли ВСУ дороги снабжения и после взятия Погрбеков за пару дней освободили два населённых пункта.
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