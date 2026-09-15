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Донецкая группа новостей

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Суровая бабушка обезвредила дрон на Запорожском направлении.

Суровая бабушка обезвредила дрон на Запорожском направлении.

Суровая бабушка обезвредила дрон на Запорожском направлении. За 10 секунд пенсионерка достала из беспилотника аккумулятор и пошла дальше ~~закрывать помидоры~~ по своим делам.

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