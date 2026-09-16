Песков: онлайн-голосование в России очень удобно и надежно

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Онлайн-голосование – очень надежный и удобный вариант. Об этом 16 сентября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Комендантский час...
- ВЛ В МИД назвали нел...
- Politico: Пентаго...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым