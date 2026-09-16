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Песков: онлайн-голосование в России очень удобно и надежно

Песков: онлайн-голосование в России очень удобно и надежно

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Онлайн-голосование – очень надежный и удобный вариант. Об этом 16 сентября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

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