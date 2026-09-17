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На площадке ОЭЗ в Нягани сменился генподрядчик

На площадке ОЭЗ в Нягани сменился генподрядчик

На главном инвестиционном проекте властей Ханты-Мансийского автономного округа — создании промышленной площадки для особой экономической зоны в Нягани, финансируемой из бюджета региона, сменился генеральный подрядчик.

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