Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 334 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Арик Кука
    ПВО воюет уже над рязанью. Но, как обстоят дела с гражданской обороной, куда прятаться, если что. Народ на дачах огу...SHOT: над Рязанью...
  • Alex Nемо
    Ну вот и будет реклама для российских С400 и СУ-35 поставленных в Иран....CNN: Израиль гото...
  • Александр Гуреев
    Рубль жалко.Автограф бывшего ...

Генерал Бужинский: «Искандеру» достаточно 200 секунд на уничтожение Берлина

Генерал Бужинский: «Искандеру» достаточно 200 секунд на уничтожение Берлина

«Если говорить о гиперзвуковых ракетах. Все это посчитано. При пуске, например, ракеты „Искандер“ из Калининградской области в ядерном оснащении до Берлина долетят за 200 секунд», — отметил генерал Евгений Бужинский в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх