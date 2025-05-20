Генерал Бужинский: «Искандеру» достаточно 200 секунд на уничтожение Берлина

«Если говорить о гиперзвуковых ракетах. Все это посчитано. При пуске, например, ракеты „Искандер“ из Калининградской области в ядерном оснащении до Берлина долетят за 200 секунд», — отметил генерал Евгений Бужинский в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».
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