Генерал Бужинский: «Искандеру» достаточно 200 секунд на уничтожение Берлина

«Если говорить о гиперзвуковых ракетах. Все это посчитано. При пуске, например, ракеты „Искандер“ из Калининградской области в ядерном оснащении до Берлина долетят за 200 секунд», — отметил генерал Евгений Бужинский в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».