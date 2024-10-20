Диетолог посоветовал продукты для продления жизни

Он также предложил полезную альтернативу привычной еде Чтобы продлить жизнь и улучшить её качество, специалист по питанию Алексей Кабанов советует составить сбалансированный рацион, включающий достаточное количество растительных продуктов, клетчатки и растительных белков.
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