Юрист объяснила, у кого вырастут зарплаты до 1 октября текущего года

Фото: © «Татар-информ» В ходе первого этапа индексации зарплат бюджетников с 1 января до 1 октября этого года на 13,2% должны увеличиться заработные платы педагогов, врачей, работников социальных служб, сотрудников МЧС и других социальных ведомств.