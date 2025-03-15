Меркель: на переговорах Зеленский не должен единолично решать судьбу Украины

Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на предстоящих переговорах по Украине Владимир Зеленский не должен единолично решать судьбу республики, участие в процессе должна принимать Европа.
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