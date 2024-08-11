Дивеев забил 4-й гол в сезоне РПЛ, повторив рекорд Игнашевича среди центральных защитников ЦСКА в XXI веке без учета пенальти

24-летний игрок забил 4-й гол в сезоне Мир РПЛ, поразив ворота «Краснодара» (1:2) в матче 4-го тура. Дивеев сравнялся с Сергеем Игнашевичем, у которого было 4 мяча за армейцев в одном из сезонов Премьер-лиги в XXI веке (без учета пенальти).