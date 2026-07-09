Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 530 подписчиков

«Газпром нефть» представила ИИ-систему для управления добычей

«Газпром нефть» представила ИИ-систему для управления добычей

«Газпром нефть» разрабатывает ИИ-систему, упрощающую управление добычей, через текстовые команды. Руководитель Научно-технического центра Александр Ситников отметил, что система значительно ускорит процесс принятия решений и улучшит интеграцию IT-систем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии