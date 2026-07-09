«Газпром нефть» представила ИИ-систему для управления добычей

«Газпром нефть» разрабатывает ИИ-систему, упрощающую управление добычей, через текстовые команды. Руководитель Научно-технического центра Александр Ситников отметил, что система значительно ускорит процесс принятия решений и улучшит интеграцию IT-систем.
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