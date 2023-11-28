Сучков: работодатель должен отвечать за поведение трудовых мигрантов

Глава Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков заявил aif.ru, что именно работодатель является ключевым субъектом организации труда и быта мигрантов, и поэтому должен нести ответственность не только за результаты труда, но и за поведение своих подопечных.
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