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Сучков: работодатель должен отвечать за поведение трудовых мигрантов

Сучков: работодатель должен отвечать за поведение трудовых мигрантов

Глава Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков заявил aif.ru, что именно работодатель является ключевым субъектом организации труда и быта мигрантов, и поэтому должен нести ответственность не только за результаты труда, но и за поведение своих подопечных.

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