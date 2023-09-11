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Головин о лидерстве в Лиге 1: «Сейчас самый сильный «Монако» за все время, что я играю в клубе»

Головин о лидерстве в Лиге 1: «Сейчас самый сильный «Монако» за все время, что я играю в клубе»

— Вы играете в одной из лучших команд во Франции. Но самое большое достижение — финал Кубка. Это вас разочаровывает? — Конечно, хочется побеждать.

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