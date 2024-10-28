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Царьград

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"Армянский вариант Зеленского": Сатановский объяснил, как Россия теряет Южный Кавказ

Политолог Евгений Сатановский объяснил, почему, с его точки зрения, Москва больше не готова пытаться примирить Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, хотя ранее неустанно это делала.

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