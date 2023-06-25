Нужен мобилизационный рывок

Около полутора тысяч человек из более чем 30 субъектов РФ приняли очное участие в работе Второго Всероссийского форума «От импортозамещения к технологическому суверенитету», еще около 600 присоединились онлайн.
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