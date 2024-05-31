МОТ рекомендует размер пенсии не менее 40% от утраченного заработка

Российская экономика демонстрирует стремительный рост зарплат, согласно последним данным Росстата. В марте текущего года средняя начисленная заработная плата достигла порога в 87,7 тысячи рублей, что на 23% выше уровня прошлого года в номинальных цифрах.
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