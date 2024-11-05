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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Холанд не забил «Спортингу» с пенальти. Форвард «Ман Сити» пробил в перекладину

«Манчестер Сити» играет с португальской командой на выезде в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:3, второй тайм).

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