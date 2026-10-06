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On This Day, Oct. 6: Curse of the Billy Goat placed on Chicago Cubs

On Oct. 6, 1945, the Curse of the Billy Goat was placed on the Chicago Cubs when Billy Sianis and his pet billy goat were ejected from Wrigley Field during Game 4 of the World Series because his pet goat's strong odor.

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