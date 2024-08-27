Правда ли, что Путин встречался с Дуровым в Баку и о чем он мог его предупредить?

Ранее в СМИ появилась информация, что Дуров хотел встретиться с президентом РФ во время его визита в Азербайджан Президент России Владимир Путин и основатель Telegram Павел Дуров побывали в августе Азербайджане в одни и те же даты.
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