Врач Жекайте: уровень витамина D необходимо поддерживать для сохранения здоровья

Для сохранения здоровья костей достаточно поддерживать уровень витамина D выше 30 нанограмм на миллилитр, однако для профилактики сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний требуются более высокие показатели.
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