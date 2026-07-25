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Врач Жекайте: уровень витамина D необходимо поддерживать для сохранения здоровья

Врач Жекайте: уровень витамина D необходимо поддерживать для сохранения здоровья

Для сохранения здоровья костей достаточно поддерживать уровень витамина D выше 30 нанограмм на миллилитр, однако для профилактики сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний требуются более высокие показатели.

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