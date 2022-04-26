Иностранцы не хотят, чтобы их страны конфликтовали с Россией

Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на опросы, проведенные международной социологической службой IPSOS в 27 странах мира, подавляющее большинство иностранцев не согласны с возможным участием их стран в событиях, происходящих на территории Украины.
Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на опросы, проведенные международной социологической службой IPSOS в 27 странах мира, подавляющее большинство иностранцев не согласны с возможным участием их стран в событиях, происходящих на территории Украины.
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