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Женя Искандарова выбыла из шоу «Звёзды в джунглях» после истории с конфетами в банке из-под пудры

Женя Искандарова выбыла из шоу «Звёзды в джунглях» после истории с конфетами в банке из-под пудры

11 октября 2026-го на ТНТ вышел второй выпуск «Звёзд в джунглях. Суперсезон» — и без потерь не обошлось.

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