Подполье: офицеры ВСУ и наемники могли попасть под удар ВС РФ в Харькове

Ряд офицеров ВСУ, причастных к планированию нападений на Белгородскую область, а также иностранные наемники могли попасть под ракетный удар, нанесенный ВС РФ по объектам на территории Харькова, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева.
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