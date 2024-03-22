Подполье: офицеры ВСУ и наемники могли попасть под удар ВС РФ в Харькове

Ряд офицеров ВСУ, причастных к планированию нападений на Белгородскую область, а также иностранные наемники могли попасть под ракетный удар, нанесенный ВС РФ по объектам на территории Харькова, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева.