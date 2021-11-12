Наконец-то в Думе предлагают что-то, на мой первый взгляд, дельное.

Афтор, у меня предложение: ращ вы такой крутой, прикажите вирусу:"Стоять!". И больше ничего не надо

Алексей Смирнов

Это не в "думе", это один здравый специалист сделал правильное предложение, которое, я считаю. будет отвергнуто. А причина может заключаться в том. что прививок уже наштамповали. а тесты до сей поры делают только на платной основе, так что не выгодно это будет для капиталистической экономики.