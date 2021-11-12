На новостной ленте прочитал о предложении думдепа, врача-иммунолога Сергея Леонова. Он, на мой взгляд, резонно отметил, «что сейчас иммунитет россиян по отдельным регионам определить сложно.
Наконец-то в Думе предлагают что-то, на мой первый взгляд, дельное.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Николаевич
bianka Белая
Афтор, у меня предложение: ращ вы такой крутой, прикажите вирусу:"Стоять!". И больше ничего не надо
18% купили сертификаты. Богато живут в Подмосковье.
Ответить
8 час.
1
Алексей Смирнов
Это не в "думе", это один здравый специалист сделал правильное предложение, которое, я считаю. будет отвергнуто. А причина может заключаться в том. что прививок уже наштамповали. а тесты до сей поры делают только на платной основе, так что не выгодно это будет для капиталистической экономики.
Ответить
4 час.
1
Лариса Сергеевна
Алексей Смирнов
Это не в "думе", это один здравый специалист сделал правильное предложение, которое, я считаю. будет отвергнуто. А причина может заключаться в том. что прививок уже наштамповали. а тесты до сей поры делают только на платной основе, так что не выгодно это будет для капиталистической экономики.
это точно
Ответить
3 час.
Свежие комментарии