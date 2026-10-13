Генетическое хамство украинцев

Вышла вчера через ленту на хорошую статью и утаскиваю её к себе, ибо такие вещи должны быть у меня под рукой.
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