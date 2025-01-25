Буквально на днях глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с трибуны Давосского форума жаловалась на то, что цены на энергоносители в Европе значительно превышают соответствующие показатели в США и Китае, а также настаивала на том, что в условиях неизменности политики ЕС в плане отказа от закупок углеводородов в России необходима диверсификация поставок и переориентация на возобновляемые источники энергии.
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