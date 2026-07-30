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HR-эксперт Мурадян: преподаватели чаще рискуют работой из-за постов в соцсетях

HR-эксперт Мурадян: преподаватели чаще рискуют работой из-за постов в соцсетях

Руководитель агентства по подбору и развитию персонала Гарри Мурадян заявил, что из-за публикаций в социальных сетях чаще всего рискуют столкнуться с претензиями работодателя преподаватели и руководители высшего звена.

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