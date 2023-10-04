МОК не допустит российских спортсменов до юношеской Олимпиады-2024

Спортсмены в нейтральном статусе не появятся на Играх. фото: wikipedia.org/Gzzz/CC BY-SA 4.0 Российские спортсмены не смогут участвовать в юношеских Олимпийских играх 2024 года в Южной Корее, заявила пресс-служба МОК.