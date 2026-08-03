НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татарстан бизнеска дәүләт ярдәме буенча Россиядә дүртенче урын алды

Татарстан бизнеска дәүләт ярдәме буенча Россиядә дүртенче урын алды

Татарстан эшкәртү сәнәгате, туризм, мәгълүмат һәм элемтә өлкәсендә дәүләт ярдәме алымнарын кулланып кече һәм урта бизнес тарафвннан җәлеп иткән акчалар күләме буенча Россия төбәкләре арасында дүртенче урынны алды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии