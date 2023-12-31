Праздничные часы работы “Пятерочки”: как супермаркет работает 1 января 2024 года Ксения Кирпик В преддверии наступления новогодних праздников россияне активно совершают покупки в супермаркетах и магазинах, вызывая интерес к расписанию их работы в период зимних каникул.