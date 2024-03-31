Экс-госсекретарь США Помпео: Байден слишком мягок по отношению к Ирану

Бывший госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал политику администрации президента США Джо Байдена по отношению к Ирану, по его мнению, в этом вопросе необходим более жесткий подход для решения в том числе проблемы хуситов.
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