"Правило пяти секунд": Эксперт дала совет для защиты от выгорания. Главное - правильный будильник

Эмоциональное выгорание - тяжёлое состояние, которое сильно ухудшает качество жизни человека. Специалист по личностному развитию из США Мэл Роббинс дала совет для защиты от этого недуга, который многим показался странным.
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