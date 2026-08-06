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Этот таинственный мир

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КАК ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ ПОМОГЛА РОДИТЬСЯ НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ

КАК ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ ПОМОГЛА РОДИТЬСЯ НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ

Десятилетиями в планетологии господствовала концепция «первичного хаотичного бульона». Считалось, что в момент зарождения Солнечной системы гигантское газопылевое облако сжалось, вспыхнуло молодое Солнце, и его жар безвозвратно расплавил всю окружающую материю.

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