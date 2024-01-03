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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Загитова репостнула текст о приоритетах: «Вас не определяют ваши медали и достижения. Это не определяет вас как личность, а вот желание задеть, уязвить – вполне»

«Они будут говорить, что вы ни о чем, но это ни о чем не говорит. Они будут говорить, как надо говорить, а вы говорите, что на душе горит.

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