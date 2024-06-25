Бразилия на старте Копа Америка не смогла обыграть Коста-Рику

Сборная Бразилии в первом туре Копа Америки не смогла пробить оборону Коста-Рики. Ранним утром 25 июня в Инглвуде (штат Калифорния, США) прошел матч первого тура группового этапа Кубка Америки в квартете D, в котором сборная Бразилии встречалась с командой Коста-Рики.