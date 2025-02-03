На ТВ всерьез восприняли шутку о вкладе СССР в разработку нейросети DeepSeek

Журналисты "России 1" поверили, что нейросеть основана на советском коде На телеканале "Россия 1" показали сюжет о том, что китайская нейросеть DeepSeek якобы была создана на основе советского кода 1985 года.
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