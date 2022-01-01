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Пластик назван причиной опасных заболеваний

Группа ученых под руководством Чанчэн Чжоу — эксперта в области биомедицинских наук Калифорнийского университета — обнаружила, что химические элементы, содержащиеся в пластике, могут оказывать негативное влияние на сердечно-сосудистую систему.

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