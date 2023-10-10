Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 801 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • фарид сабиров
    Идет с опережением по стопам сукашвили, дальше , хороший вариант , или тюрьма а то психушкаТак скоро и парла...
  • Алексей Васильев
    Скорее не Берлин, а Вашингтон. Но это уже дальнейшая тактическая задача."Значит, опять Бе...
  • Сергей
    "Если бы ты знал, как ты смешон и жалок!" - Если бы ты знала, какое убогое ты чучело! 😂 "Какая разница, что ты визж..."ВЫ КТО ТАКИЕ ВОО...

Об Украине забудут – пророчество Жириновского сбылось на год раньше

Об Украине забудут – пророчество Жириновского сбылось на год раньше

В Сети расходится заявление Владимира Жириновского, сделанное им ещё в 2019 году в телеэфире. Тогда он заявил, что "к 2024 году вспыхнет конфликт на Ближнем Востоке и все просто забудут, что такое Украина".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Прибалтике приказали забыть её примерно месяц назад. Как по отмашке в  литовских газетах перестали писать о войне на Украине и зверствах там орков.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх