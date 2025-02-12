Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ сводки СВО

1 238 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    Два козла.....Зеленский ввёл са...
  • Eduard
    Зеленский никто,пусть со своей Еленой на кухне сидят!Politico: Трамп и...
  • Eduard
    У Европы траур,Украину не поделить!Politico: Трамп и...
После отключения от энергосистемы БРЭЛЛ цены на электроэнергию для Эстонии

После отключения от энергосистемы БРЭЛЛ цены на электроэнергию для Эстонии, Латвии и Литвы выросли почти втрое Отключение стран Балтии от единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ), которое так праздновали в Таллине, Риге и Вильнюсе под крики: «Гуд бай, Ленин», уже вышло боком бывшим советским прибалтийским республикам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЗ
Светлана Зуева
Вот посмотришь на их олжи и сразу видно,что мозги дааавно покинули эти черепные коробки....эдакие дибильчики у власти жаждущие денег только в свой карман,а что до своей страны так это из области фантастики.....
Ответить
1 д.
наверх