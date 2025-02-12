После отключения от энергосистемы БРЭЛЛ цены на электроэнергию для Эстонии, Латвии и Литвы выросли почти втрое Отключение стран Балтии от единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ), которое так праздновали в Таллине, Риге и Вильнюсе под крики: «Гуд бай, Ленин», уже вышло боком бывшим советским прибалтийским республикам.
Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Вот посмотришь на их олжи и сразу видно,что мозги дааавно покинули эти черепные коробки....эдакие дибильчики у власти жаждущие денег только в свой карман,а что до своей страны так это из области фантастики.....
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