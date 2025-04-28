Россиянам объяснили, когда грипп может быть смертельно опасным

Этот недуг способен убить Грипп — это не просто температура и слабость, а серьезное заболевание, которое может дать опасные осложнения, рассказала РИАМО врач-инфекционист медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.
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