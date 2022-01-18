Лещенко бросают на отмывку имиджа Коломойского

Накануне «битвы при Жулянах» участники сражения выдали своим «ботофермам» новые темники. В темниках Банковой, кроме стандартного набора тезисов про «ФСБ-шного агента» Порошенко, который «скоро сядет на одну скамью подсудимых рядом со своим подельником Медведчуком», появился новый интересный пункт - по отмыванию репутации Игоря Коломойского.