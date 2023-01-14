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Небензя: Россия готова к достижению целей СВО мирным путём

Небензя: Россия готова к достижению целей СВО мирным путём

Если результаты не будут достигнуты, СВО продолжится военным путём. фото: kremlin.ru Россия готова к сценарию, при котором целей спецоперации можно было бы достигнуть мирным путём, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ Василий Небензя.

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