Полянский: России и США стало легче выстраивать коммуникацию в ООН

Стороны общаются на ежедневной основе С приходом новой администрации в Вашингтоне Россия и Соединенные Штаты стало легче выстраивать коммуникацию в ООН, рассказал РИА Новости первый зампостпреда российской миссии при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.
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