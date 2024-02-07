Наши ВКС нанесли комплексный массированный удар разными ракетами и «Геранями»: поражены важные цели в ВПК Украины

Об этом пишет тг-канал "Два майора". Взрывы раздались в нескольких городах, включая Киев, Львов, Миргород в Полтавской области, Павлоград, города Днепропетровской, Ивано-Франковской и Кировоградской областей, а также Харьков и Николаев.