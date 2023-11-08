США прекрасно понимают, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет переизбраться, поэтому закрывают глаза на нарушение демократических основ со стороны киевских властей, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.
США уже знают: в Германии раскрыли секрет Зеленского
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гарий Щерба
Да просто НАЦИСТСКИЙ ВЫРОДОК БОИТСА что после ПРОИГРЫША в выборах его ТУТ ЧАС же ВЗДЕРНУТ на ПЕРВОМ СУКУ ...!!!
Ответить
1 д.
АЛ
Антонина Лаврентьева
Вместе с его супругой, которая продает детей Украины педофилам Европы.Оба заслуживают виселицы, пули на них жалко.
Ответить
20 час.
Свежие комментарии