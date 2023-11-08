Русская весна
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Русская весна

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США уже знают: в Германии раскрыли секрет Зеленского

США уже знают: в Германии раскрыли секрет Зеленского

США прекрасно понимают, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет переизбраться, поэтому закрывают глаза на нарушение демократических основ со стороны киевских властей, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Да просто  НАЦИСТСКИЙ  ВЫРОДОК  БОИТСА   что после  ПРОИГРЫША  в выборах его  ТУТ ЧАС  же  ВЗДЕРНУТ  на  ПЕРВОМ  СУКУ ...!!!
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1 д.
АЛ
Антонина Лаврентьева
Вместе с его супругой, которая продает детей Украины педофилам Европы.Оба заслуживают виселицы, пули на них жалко.
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20 час.

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